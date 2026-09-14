Aydın merkezli 7 ilde yasadışı bahis operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın merkezli 7 ilde yasadışı bahis operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı

Aydın merkezli 7 ilde yasadışı bahis operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın merkezli 7 ilde yasadışı bahis ve sanal kumar organizasyonuna yönelik eş zamanlı operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. Organizasyonda faaliyet gösterdiği belirlenen 40 şüphelinin hesaplarında 11 milyar 38 milyon 572 bin 927 TL tutarında şüpheli para trafiği tespit edildi.

Aydın'da yasadışı bahis ve sanal kumar organizasyonuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Aydın merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınırken, organizasyon içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 40 şüphelinin hesaplarında toplam 11 milyar 38 milyon 572 bin 927 TL tutarında şüpheli para trafiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 40 şüphelinin yasadışı bahis ve sanal kumar organizasyonu bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Şüphelilerin elde ettikleri finansmanı paravan şirketler aracılığıyla aktardıkları, kullandıkları banka ve finans hesaplarında ise toplam 11 milyar 38 milyon 572 bin 927 TL tutarında şüpheli para trafiğinin bulunduğu tespit edildi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda suç organizasyonunun faaliyetlerinin sonlandırılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla Aydın merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 31 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla şüpheli şahıs ve şirketlere ait mal varlıklarına tedbiren el konuldu.

Operasyonda ayrıca suç unsuru barındırdığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal incelenmek üzere ele geçirildi. Öte yandan hakkında işlem başlatılan şüphelilerden 3'ünün halen cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın merkezli 7 ilde yasadışı bahis operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada
Galatasaray’a karşı 8 kurtarış yaptı ancak tepki yağıyor Galatasaray'a karşı 8 kurtarış yaptı ancak tepki yağıyor
Gift Orban, Victor Osimhen’i yakaladı Gift Orban, Victor Osimhen'i yakaladı
Midyeci Ahmet bu kez babasına eş arıyor: Kumarı, içkisi, sigarası, gece hayatı yok Midyeci Ahmet bu kez babasına eş arıyor: Kumarı, içkisi, sigarası, gece hayatı yok
Kadının cansız bedeni kıyıya vurdu, hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam ettiler Kadının cansız bedeni kıyıya vurdu, hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam ettiler

19:02
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sürpriz
18:16
Rusya ve Ukrayna anlaştı Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
17:41
Kenan Yıldız’ın son görüntüsü korkuttu
Kenan Yıldız'ın son görüntüsü korkuttu
17:40
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
16:57
Kayıp Büşra’nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
16:41
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 19:10:27. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın merkezli 7 ilde yasadışı bahis operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement