Aydın polisi 6 operasyonda 2 milyon 846 bin 600 TL'lik etiketsiz ürün ele geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın polisi 6 operasyonda 2 milyon 846 bin 600 TL'lik etiketsiz ürün ele geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın polisi 6 operasyonda 2 milyon 846 bin 600 TL\'lik etiketsiz ürün ele geçirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ve Köşk ilçelerinde 5-13 Ekim 2026'da düzenlenen 6 operasyonda piyasa değeri 2 milyon 846 bin 600 TL olan etiketsiz sıvı yağ, bal, sucuk ve kuru incir ele geçirildi. Ürün sahiplerine toplam 1 milyon 859 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Efeler ve Köşk ilçelerinde bir haftada gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda toplamda piyasa değeri 2 milyon 846 bin 600 TL olan etiketsiz ürünler ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesi ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 5 Ekim 2026 - 13 Ekim 2026 tarihleri arasında Efeler ve Köşk ilçelerinde 6 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre operasyonlarda toplamda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 846 bin 600 TL olan 500 litre etiketsiz sıvı yağ, 1 ton etiketsiz işlenmiş gıda, 4 bin 439 kilogram uygun şartlarda saklanmayan kuru incir, bin 500 kilogram etiketsiz bal, 65 kilo etiketsiz sucuk ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerle ilgili, ürün sahibi şahıslara ise toplam 1 milyon 859 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikGüncelEfelerAydınKöşkSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Halk TV’ye kayyum sonrası gündem olan görüntü CHP’den açıklama var Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Sultan Nur Ulu, yayına transparan bluz ile katılınca olanlar oldu Sultan Nur Ulu, yayına transparan bluz ile katılınca olanlar oldu
Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Teklif verildi Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
14:53
Yamal’dan Lemina’ya olay gönderme Cevabı gecikmedi
Yamal'dan Lemina'ya olay gönderme! Cevabı gecikmedi
14:33
Arda Turan olmayınca ibre ona döndü Milli Takım’a 2 maçlık hoca
Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca
14:12
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
13:59
Galatasaray taraftarı Leao’ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor
Galatasaray taraftarı Leao'ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor?
13:41
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret
Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
13:08
Tokat’ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme İlk bulgular farklı çıktı
Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 15:08:58. #.0.3#
SON DAKİKA: Aydın polisi 6 operasyonda 2 milyon 846 bin 600 TL'lik etiketsiz ürün ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei