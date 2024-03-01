Aydınlatma direği yandı, futbol müsabakası ertelendi
DÜZCE - Düzce'de futbol sahasının aydınlatmasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, oynanacak olan müsabakada ertelendi.
Olay Nurettin Zafer stadyumunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kuzey Yıldızı- Kaynaşlı Belediyespor u-17 takımları arasında oynanacak olan futbol maçı öncesinde son kontroller yapıldığı esnada aydınlatmalardan birinde alevler çıktığını gördü. Hakem futbolcuları bölgeden uzaklaştırırken, bölgeye elektrik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan direkten alevler sahaya düşmeye başladı. Hakemler aydınlatma sorunu sebebi ile maçı ertelerken, yangın ekiplerin çalışması ile söndürüldü.
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