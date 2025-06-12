İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Velibaba Mahallesi Aydos Ormanı yolu üzerinde aracını park eden Şaban Aksoy (49) ormana girdi. Uzun süre kendisinden haber alamayan ailesi durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeğiyle ormanda geniş çaplı arama başlattı.
Dün ve bugün süren çalışmaların ardından Şaban Aksoy'un, akşam saatlerinde bir arkadaşı tarafından bulunduğu öğrenildi. Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğu ve şu anda Sancaktepe'deki evinde bulunduğu belirtildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydos Ormanı'nda kaybolan adamı arkadaşı buldu - Son Dakika
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