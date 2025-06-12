Aydos Ormanı\'nda kaybolan adamı arkadaşı buldu

Kaan Solmaz:

İnsanların bu son zamanlarda tek başlarına ormana gitme eğilimleri normal değil, şükür bisey olmadan bulunmuş, araştırılması lazim, gerek define isleri gerekse farkli ritueller yapmak icin gidilen bu ıssız alanlar hayra alamet değil, bulunan bu vatandaşın psikolojik testlere sokmak lazım kendi ve çevresindekilerin can güvenliği için bu şart. Daha sonra telafisi mümkün olmayabilir