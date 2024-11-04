Ayı Saldırısı: 20 Günlük Kayıp Sürü - Son Dakika
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Ayı Saldırısı: 20 Günlük Kayıp Sürü

Rize'de ayı saldırısıyla kaybolan 170 koyun ve keçi 20 gündür dağlarda aranıyor.

04.11.2024 22:25
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Ayı saldırdığı için ahırdan kaçan sürü 20 gündür Rize'nin dağlarında aranıyor

RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesi Nolaşlar Yaylası'nda ayının saldırısı nedeniyle ahırdan kaçan yaklaşık 170 koyun ve keçiden oluşan sürü 20 gündür Rize'nin karlı dağlarında aranıyor.

Ardeşen İlçesi'ne bağlı Eskiarmutluk Köyü sakinlerinin yaylası Nolaşkar Yaylası'nda 16 Ekim 2024 tarihinde 170 küçükbaş hayvanın kaldığı ahıra ayı saldırdı. Saldırıdan kaçan sürü bir anda kayıplara karıştı. Nazlı Aytemiz'e ait olduğu öğrenilen koyun ve keçilerden oluşan sürü ekipler tarafından karadan yaya olarak, diğer yandan drone ile havadan bölge taranarak aranıyor. Termal dronların da kullanıldığı aramalardan henüz bir sonuç alınamadı. Ekipler tarafından 20 gündür her yerde aranan hayvanların Nolaşkar Yaylası'nı aşarak Artvin'in Yusufeli ilçesine inebileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA

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