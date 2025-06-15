Ardahan merkeze bağlı Ardıçdere köyünün Kırlar mevkisinde hayvan otlamak için arazide bulunan Eray P'den (22) haber alınamayınca yakınları meraya gitti.
Eray P'nin ayı saldırısına uğradığını ve yaralandığını fark eden yakınları durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan çalışmada, Eray P'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi için işlemler başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ayı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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