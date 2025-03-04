Aylis Çavdaroğlu\'ndan Büyük Başarı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Raziye Sultan Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi online İstiklal Marşı yarışmasında ilçe birincisi oldu.

Okulun 10.'ncu sınıf öğrencisi Aylis Çavdaroğlu online İstiklal Marşı yarışmasında gösterdiği üstün performansla önemli bir başarıya imza attı. Hızın ve doğru cevap vermenin büyük önem taşıdığı yarışmada, 135 saniye içinde 19 sorudan 18 ine doğru cevap veren Aylis Çavdaroğlu, Bolvadin'de birinci, Afyonkarahisar genelinde ise altıncı ve Türkiye genelinde 236'ncı oldu.

Çavdaroğlu'nun başarısı okul yönetimi tarafından ödüllendirildi. - AFYONKARAHİSAR