AYM, CHP'nin HSK İptal Talebini Reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelik seçimlerinin iptali istemini reddetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), TBMM'de 21 Mayıs 2025'te yapılan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği seçimlerinin iptali talebiyle yaptığı başvuruyu oyçokluğuyla reddetti. AYM, başvuruda ileri sürülen 'eylemli içtüzük değişikliği' ve 'Anayasa'ya aykırılık' iddialarını yerinde bulmadı.

CHP, yaptığı başvuruda Meclis Genel Kurulu'nda yapılan seçim işleminin, 'eylemli içtüzük değişikliği' niteliğinde olduğunu ve Anayasa'ya aykırılık taşıdığını, yürütülen seçim sürecinin denetime kapalı olduğu ve Meclis iradesine gölge düşürdüğü iddia etmişti.

CHP'nin 21 Mayıs 2025 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, TBMM'nin HSK üyelerini seçerken Anayasa ve İçtüzük hükümlerinin dışına çıktığı belirtti. Bu nedenle 1450 sayılı Parlamento kararının iptali ve yürürlüğünün durdurulması talep edilmişti.

AYM'nin oyçokluğuyla verdiği ret kararının gerekçesinde, söz konusu Meclis kararının eylemli bir içtüzük değişikliği sayıldığını ve HSK üyelerinin seçimi gibi TBMM'ye ait olan ve AYM'nin denetimine tabi olmayan kararlar arasında yer aldığı vurgulandı. - ANKARA