Aynı kaderi paylaşan iki arkadaş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Aynı kaderi paylaşan iki arkadaş son yolculuğuna uğurlandı

Tokat'ta içinde bulundukları otomobil ile sulama kanalına düşüp boğularak hayatını kaybeden iki arkadaş, Kömeç Köyü meydan Camiinde kılınan cenaze namazıyla son yolculuklarına uğurlandılar. 14 yaşındaki Umut Açar ve arkadaşı Volkan Başar, otomobilin su dolu kanala uçması sonucu araçtan çıkamadılar.

01.06.2024 16:47
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Aynı kaderi paylaşan iki arkadaş son yolculuğuna uğurlandı

TOKAT - Tokatta içinde bulundukları otomobil ile sulama kanalına düşüp boğularak hayatını kaybeden iki arkadaş son yolculuklarına uğurlandılar.

Tokat'ta dün gün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kömeç köyü kanal yolunda 14 yaşındaki Umut Açar, dedesi T.A'ya ait 25 EF 558 plakalı otomobili izinsiz alıp, arkadaşı Volkan Başar ile birlikte gezmeye çıktı. Açar, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Su dolu kanala uçan otomobilin sürücüsü ile arkadaşı Volkan Başar, araçtan çıkamadı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Umut ve arkadaşı Volkan, Kömeç Köyü meydan Camiinde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA

Tokat, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aynı kaderi paylaşan iki arkadaş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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