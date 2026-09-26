AYSO Başkan Adayı Maraş, Mavi Liste afişlerine saldırı sonrası suç duyurusu yaptı

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı ve Başkan Adayı Gökhan Maraş, seçim çalışmaları kapsamında billboardlarda yer alan afişleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı. Mavi Liste ile seçime girecek olan Başkan Maraş, afişlerine yapılan saldırıyı gerçekleştiren şahıs ve şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

AYSO Başkanı ve Başkan Adayı Gökhan Maraş'ın seçim çalışmaları kapsamında hazırlanan afişleri, kentin çeşitli noktalarındaki billboardlara asıldı. Mavi liste ile seçime hazırlanan Başkan Maraş'ın komite adaylarıyla birlikte fotoğraflarının yer aldığı ve 'Aydın Sanayisinin Gücü' mesajının bulunduğu afişler, kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından zarar gördü. Yırtılan afişler, kullanılmaz hale geldi.

"Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Başkan Maraş da Efeler Polis Merkezi Amirliği'ne giderek afişlerine yönelik saldırıyı gerçekleştiren şahıs ve şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Başkan Maraş'ın şikayeti üzerine afişlere yönelik saldırının kimler tarafından ve hangi amaçla gerçekleştirildiğinin belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı. Yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Maraş, "Afişlerimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırıyı kınıyorum. Biz bu tür provokasyonlara asla prim vermeden Aydın sanayisicine hizmet etme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Seçim sürecimizi Aydın sanayisinin birlik ve beraberlik anlayışıyla, seviyeli ve sağduyulu bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz." dedi. Öte yandan yırtılan afişlerin yerine yenileri asıldı.