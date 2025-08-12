Ayvacık\'ta Orman Yangını Kontrol Altında

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün öğle saatlerinde çöplük alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. - ÇANAKKALE
