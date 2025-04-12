Ayvacık'ta Üniversite Öğrencilerinin Kaldığı Evde Yangın Çıktı

Ayvacık'ta ev yangını

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı tek katlı evde çıkan yangında evde maddi hasar oluştu.

Ayvacık ilçesi Hamdibey Mahallesi'nde Yahya Bilgiç'e ait tek katlı evde üniversite öğrencileri sobayı yakmak istedi. Sobanın baca kısmından alevler yükseldiğini gören öğrenciler dışarıya çıkarken, yangın evin çatı kısmına yükseldi. Yangın alanına Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerce söndürüldü. Ayrıca yangına Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de müdahale etti. Evde maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.