Ayvacık'taki Troya tünelinde alev alan otomobil tamamen yandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Troya tünelinde alev alan otomobil tamamen yandı. Yangın sebebiyle tünelde araç geçişleri kısa süreli kontrollü olarak sağlandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Troya tünelinde alev alan otomobil tamamen yandı.
Ayvacık ilçesinde M.E. idaresinde 17 AHG 909 plakalı otomobil Küçükuyu-Ayvacık yolu arasındaki Troya tünelinde alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Otomobil tamamen yandı. Troya tünelinde yangın sebebiyle araç geçişleri kısa süreli kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ayvacık'taki Troya tünelinde alev alan otomobil tamamen yandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?