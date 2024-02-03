3.Sayfa

Ayvacık ve Ezine'de 45 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığında olan 45 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakaladı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde, Ayvacık ve Ezine sahillerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler ile kaçak göçmenlerin geçişine organizatörlük yapan şahıslara göz açtırmıyor. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede gece gündüz demeden kaçak göçmenler ve organizatörlere karşı mücadeleyi sürdürüyor.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ve Ezine sahillerinde düzenlediği göçmen kaçakçılığı operasyonunda 34 CGZ 096, 10 T 5642 ve 17 FU 093 plakalı 3 araç içinde 45 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakaladı. Araçlar yed-i emin otoparkına teslim edilirken, 45 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan organizatörler G.T.,S.Ş. ve E.E'nin ise işlemleri devam ediyor.