Balıkesir\'de Sahil Güvenlik ekipleri 22 düzensiz göçmeni yakaladı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na geçmek isteyen 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu KB-111 tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisinde 22 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler hakkında işlem başlatıldı. - BALIKESİR