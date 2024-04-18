Balıkesir Ayvalık\'ta 29 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 29 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Ayvalık ilçesinde 29 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. 2 organizatör hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, olayda bir otomobile de el konuldu. - BALIKESİR
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan Ş.Y. isimli şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Adıyaman'da meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Z, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından Mahsen Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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