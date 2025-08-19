Ayvalık'ta 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Ayvalık'ta 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık\'ta 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı
19.08.2025 16:27
Ayvalık açıklarında yasa dışı yolla Yunanistan'a gitmek isteyen 42 göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi.

Hemen harekete geçen KB-115 isimli Sahil Güvenlik Botu tarafından Midilli Adası'na doğru yol alan lastik bot durdurularak içerisindeki 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 42 göçmene, burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

42 düzensiz göçmen daha sonra yasal işlemler yapılarak Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Ayvalık'ta 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ayvalık'ta 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
