Ayvalık\'ta 860 Milyonluk Dolandırıcılık Çökerildi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce, Ayvalık merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen dev dolandırıcılık operasyonunda, sahte yatırım uygulaması üzerinden bir vatandaşı 7.8 milyon TL dolandıran ve yaklaşık 860 milyon TL işlem hacmine ulaştığı belirlenen şebeke çökertildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si adli makamlarca tutuklandı.

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber dolandırıcıların oyununu bozdu. Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden gördüğü bir yatırım ilanı üzerinden şüphelilerle iletişime geçen bir vatandaş, yönlendirme üzerine telefonuna sahte bir mobil yatırım uygulaması indirdi. Uygulama üzerinden yüksek kar elde ettiğini düşünen müşteki, şahıslara parça parça toplamda 7 milyon 811 bin 806 TL para gönderdi. Kazancını nakit olarak çekmek istediğinde ise muhatap bulamayarak uygulamanın sahte olduğunu ve dolandırıldığını anlayan vatandaşın şikayeti üzerine geniş kapsamlı bir teknik takip başlatıldı.

186 saatlik kamera kaydı ve 860 milyon liralık vurgun

Yapılan detaylı çalışmalar ve geriye dönük incelemelerde, müştekinin para gönderdiği şirketlerin hiçbir sigortalı çalışanının bulunmadığı ve bu firmaların dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere açılmış "paravan firma" oldukları deşifre edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, banka hesaplarını ve bu hesaplardan nakit para çeken şahıslara ait yaklaşık 186 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleme altına aldı. 40 farklı şahıs ile 23 farklı paravan şirkete ait tüm bankalardaki hesap hareketlerini mercek altına alan uzmanlar, şüpheli şahıs ve şirketlerin banka hesaplarında yaklaşık 860 milyon TL'lik devasa bir işlem hacmi olduğunu tespit etti. Projeli çalışmalar neticesinde, suç faaliyetinde doğrudan yer alan 44 şüpheli şahıs tek tek belirlendi.

11 ilde eş zamanlı şafak operasyonu

Gerekli delillerin toplanmasının ardından Balıkesir merkezli 11 ili kapsayan eş zamanlı şafak operasyonu için düğmeye basıldı. Düzenlenen operasyon neticesinde şüpheli şahıslar kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 16'sı hakkında mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri kararı uygulanırken, 9 şahıs ise serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan ve firari durumda olan 7 şüpheli şahıs hakkında ise yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi. - BALIKESİR