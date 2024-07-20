Ayvalık'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Ayvalık'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ayvalık\'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde başlayan orman yangını ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

20.07.2024 02:07  Güncelleme: 02:09
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde başlayan orman yangını ekiplerin yoğun çalışması kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın turistik Küçükköy Mahallesi'nde saat 21.15 sıralarında çıkan orman yangını şiddetli poyrazında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yazlık konutların olduğu bölgede ekipler kısa sürede yangına müdahale etti. Yangını kontrol alma çalışmalarına; Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz, 6 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 6 dozer, 1 treyler ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen 20 araç ve iş makinesi ile birlikte toplam 46 araç 60 personel görev yaptı. Yangın saat 00.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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