Ayvalık'ta denize giren 75 yaşındaki tatilci kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ayvalık'ta denize giren 75 yaşındaki tatilci kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Ayvalık\'ta denize giren 75 yaşındaki tatilci kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
05.07.2026 15:12  Güncelleme: 15:16
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denize giren 75 yaşındaki emekli Atilla Ökmen, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denize giren 75 yaşındaki tatilci, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Sitesi sakini emekli Atilla Ökmen (75), serinlemek amacıyla denize girdi. Yaklaşık 10 yıl önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Ökmen, denizde bulunduğu sırada fenalaştı. Hareketsiz haldeki Ökmen'i mendirekler kıyısında gören çevredeki vatandaşlar ve cankurtaran ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan yaşlı adama ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Atilla Ökmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen jandarma, Sahil Güvenlik ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ökmen'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Eskişehir Sitesi sakinlerinden olduğu belirtilen Atilla Ökmen'in vefatı, yakınları ile bölgede bulunan vatandaşları yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Balıkesir, Güvenlik, 3. Sayfa, Ayvalık, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta denize giren 75 yaşındaki tatilci kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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