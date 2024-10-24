Ayvalık\'ta Metruk Ev Yangını Korkuttu

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Ayvalık'taki iki metruk evde çıkan yangın mahalleliye korkulu anlar yaşattı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bitişik nizamdaki iki metruk evde çıkan yangın mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın Fethiye Mahallesi sınırları içerisindeki Fethiye Caddesi 9033 sokakta bulunan 12 ve 32 nolu boş binalarda yangın çıktı.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

İçinde kimsenin yaşamadığı bitişik nizamdaki her iki binadaki yangın nedeniyle, sokak aydınlatma direklerine ait kabloların da tutuşması nedeniyle oluşan arklar adeta geceyi aydınlattı.

Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 4 arasöz ve kalabalık bir ekiple yapılan yaklaşık 45 dakikalık müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının iki metruk bina ile bitişik durumda olan evlere sıçramasından endişeli olan mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.