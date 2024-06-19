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Ayvalık'ta otluk alandaki yangında dumanlar yerleşim yerlerini olumsuz etkiliyor

Yangına ekipler etkin bir şekilde müdahale ediyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöplükte çıkan ve otluk alana yayılan yangını söndürme çalışmaları sürürken, dumanlar Küçükköy Mahallesi'ni olumsuz etkiliyor.

Ayvalık çöplüğünde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak otluk alana sıçradı. Yangın rüzgar yönünde ilerleyerek Küçükköy Mahallesi istikametinde büyüdü. Makilik alanlarda da etkili olan yangın, Edremit Orman İşlet Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, BASKİ ve Ayvalık Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmasına rağmen hala kontrol altına alınamadı. Yangına havadan 2 uçak ve 2 helikopterle müdahale edilmeye devam ediliyor. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman Küçükköy Mahallesi'ni olumsuz etkiliyor.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirttiler.