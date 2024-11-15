Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle yollar göle döndü.
Meteorolojinin günlerdir yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış, Ayvalık'ta etkisini gösterdi. Sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak nedeniyle, Sahilkent Mahallesi'nde ise yollar adeta göle döndü. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Ayvalık'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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