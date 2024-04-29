Ayvalık\'ta Sahil Güvenlik tarafından 19 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek isteyen 19 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki üçü çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalana düzensiz göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak İl Göç İdaresi yetkilerine teslim edildi. - BALIKESİR