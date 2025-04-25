Ayvalık\'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; saat 13.00 sıralarında Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Bulvarı üzerinde A.D. hakimiyetindeki 06 ZSM 87 plakalı otomobil ile 06 COA 156 plakalı otomobil çarpıştı.

Her iki araçta maddi hasarın oluştuğu kazada; olay yerine gelen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler aracında sıkışan A.D. isimli sürücüyü araçtan çıkartarak, 112 sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı A.D. Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR