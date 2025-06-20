Ayvalık'ta Zeytinlik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Ayvalık'ta zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mutluköy Mahallesi Kilistepe mevkiinde bulunan zeytinlik alanda saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve Ayvalık Belediyesi'nin yanı sıra İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 1 helikopter, 2 uçak ile havadan müdahalesiyle başlayan söndürme çalışmaları yine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 arasöz, 2 orman ekibinin yanı sıra 4 itfaiye ekibi, 3 itfaiye aracı, Ayvalık Belediyesi'ne ait 2 su tankeri ile ekiplerin yoğun çabası sonucunda kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.