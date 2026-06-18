Ayvalık\'ta Zincirleme Trafik Kazası

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kozak mevkiine yönelen kavşakta meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı. Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kozak kavşağında Komili Zeytinyağı Fabrikası önündeki sinyalizasyonlu kavşakta meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan vatandaşlar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafiğin normale dönmesi için çalışma yürütürken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR