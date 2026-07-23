Ayvalık'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Ayvalık'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Ayvalık\'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
23.07.2026 19:56
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Ayvalık'ta çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Çamoba Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Yangına müdahalede 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ve 30 personel görev aldı. Bölgeye ayrıca 4 arazöz ile 2 su ikmal aracı daha sevk edildi. Çamoba halkının da söndürme çalışmalarına destek verdiği katıldığı yangın, ekiplerin karadan ve havadan koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, özellikle sıcak hava, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olmaya ve herhangi bir duman ya da yangın belirtisini vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeye çağırdı.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Acil Durum, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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