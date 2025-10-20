AZAL uçağı St. Petersburg'a zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
AZAL uçağı St. Petersburg'a zorunlu iniş yaptı

AZAL uçağı St. Petersburg'a zorunlu iniş yaptı
20.10.2025 10:53
Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçak, teknik arıza nedeniyle St. Petersburg'a geri döndü.

Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait Airbus A320 tipi uçak, St. Petersburg- Bakü seferi sırasında gövde kısmında meydana gelen teknik arıza nedeniyle geri dönerek Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki Pulkovo Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait Airbus A320 tipi uçak, Rusya'ya gitmek üzere havalandıktan sonra sorun yaşadı. St. Petersburg-Bakü seferini gerçekleştirmek üzere 155 yolcusu ile birlikte havalanan uçak, gövde kısmında gerçekleşen teknik bir arıza nedeniyle geri dönerek St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

AZAL'dan yapılan açıklamada, uçağın gövde kısmında yaşanan teknik arıza nedeniyle kaptanın geri dönüş kararı aldığı ve güvenlik prosedürlerine uygun şekilde mürettebatın inişten önce yakıtın belirli bir kısmını tüketerek gerekli önlemleri aldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, varış noktasına ilişkin belirlenen prosedürler çerçevesinde Pulkovo Havalimanı'nda acil durum ve kurtarma ekipleri yüksek hazırlık seviyesine geçti. Uçak, Bakü saatiyle 04.43 sıralarında havalimanına başarıyla iniş yaptı. İniş sırasında uçağın pistten hafif şekilde çıktığı bildirildi. Uçaktaki 155 yolcunun tamamı kısa sürede tahliye edilirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Zorunlu iniş sonrasında St. Petersburg'dan Bakü'ye yolcuların taşınması için AZAL tarafından başka bir uçak gönderildi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

