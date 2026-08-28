Azdavay\'da Yangın: 1 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında 1 ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Azdavay ilçesi Tasköy Elece Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir ev de henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Köye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.