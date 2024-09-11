Azerbaycan'da Hocalı ve Hocavend'de Yangın

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Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan Hocalı ve Hocavend istikametindeki arazide yangın çıktı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hocalı'nın Hasanabad yerleşim alanı ve Hocavend'in Cütçü çevresindeki arazide yangın çıktığı belirtildi. Yangının fark edilmesinin ardından kısa sürede yangın söndürme helikopterleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu, Hocalı bölgesindeki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak ormanlık alana sıçraması engellendi.

Hocavend bölgesindeki yangına yönelik müdahaleler ise halen devam ediyor. - BAKÜ