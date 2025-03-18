Azerbaycan'dan Ermenistan'a Ateş Açma İddiası

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, Azerbaycan mevzilerine yeniden ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan askerleri, bölgedeki provokasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri birliklerinin yerel saatle 08.55 sıralarında Basargeçer ilinin İstisu köyü yakınlarında bulunan mevzilerden Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtığı belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun ayrıca dün yerel saatle 22.15'ten 00.20'ye kadar aralıklı olarak, Keşişkend ilinin Arpalı, Karakilse ilinin Saybalı ve Çenberek ilinin Vagan yerleşim alanlarındaki mevzilerden, Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığını duyurdu. - BAKÜ