Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında dinlenen gizli tanık: "Belediyenin içindeki kokuşmuş yapıyı anlattım"

27.04.2026 12:46
Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 200 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 200 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada gizlenen gizli tanık XYZ "Belediyenin içindeki kokuşmuş yapıyı ortaya sermek için ifadelerimi anlattım. Belediye içindeki bütün ihalelerde rüşvet çarkları bir şekilde dönmektedir. Maksat rant elde etmektir. Piyasa değerinin üzerine çıkarılıp daha sonra düşük bir maliyet ile x firmasına verilmesidir. Bazen de rakamlar üzerinde oynanmayarak adet sayısı fazla gösterilerek iş verilmektedir" dedi.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen Çıkar Amaçlı Suç Örgütü tarafından tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı sanık Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı sanık Utku Caner Çaykara'nın arasında bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 11'i tutuklu 200 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan salonda görülen duruşmada gizli tanık XYZ dinlendi.

"Belediye içindeki bütün ihalelerde rüşvet çarkları bir şekilde dönmektedir"

Sesi değiştirilerek dinlenen gizli tanık XYZ "Ben daha önce savcılıkta beyanlarımı sundum. Belediyenin içindeki kokuşmuş yapıyı ortaya sermek için ifadelerimi anlattım. Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak verdiğimiz bilgileri doğrulamıştır. Belediye içindeki bütün kokuşmuş yapıyı belgeleri ile ortaya çıkarmıştır. Belediye içindeki bütün ihalelerde rüşvet çarkları bir şekilde dönmektedir. Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlık hükümlerinde verdiği ifadelerinde bunları doğrulamıştır. Daha önce ifademde işlerin ne şekilde döndüğünü anlatmıştım. İhaleler zaman zaman doğrudan temin zaman zaman çağrı usulü ile yapılır. Buradaki maksat rant elde etmektir. Piyasa değerinin üzerine çıkarılıp daha sonra düşük bir maliyet ile x firmasına verilmesidir. Bazen de rakamlar üzerinde oynanmayarak adet sayısı fazla gösterilerek iş verilmektedir. Rıza Başkan belediyenin bir numarasıdır. Buluşmalarda tanık olduğumuz, belediyelerde iş yapılacaksa Rıza Başkandan geçmesi lazım. Rıza Akpolat acemi olduğu için yönlendiren Başkan Yardımcısı Ali Rıza Başkandır. Ben bunlara bizzat şahit olmadım. Herhangi bir iş yapanın bildiği şeylerdir. Bunları belediye iş yapanlar bilir" dedi.

"Rıza Akpolat deneyimli bir başkan olsaydı şu an bu mahkemede kimse hazır bulunmazdı"

Gizli tanık beyanlarının devamında "Rıza Akpolat'ın belediyeyi ne kadar zarara uğrattığı bellidir. Düzgün bir işleyiş olsaydı şu an bu mahkemede kimse ne sanık ne tanık olarak yargılanmazdı. Bunlar işlerin acemisi, başkalarının emri ile iş yapanlar yapar. Rıza Akpolat deneyimli bir başkan olsaydı şu an bu mahkemede kimse hazır bulunmazdı. Müteahhit firmalar belediyeye gelir işini yapar faturasını keser ama belediye içinde bu doğru kullanılmadığı için belediyeler ödeme aczine düşer. Dolayısıyla Aziz İhsan Aktaş ve farklı müteahhitler farklı yollara sapar. Usulsüzlük şöyle yapılır; belediyede bir ihale verilecekse, x firmaya verilecekse mutlaka ona verilecektir" ifadelerini kullandı.

Duruşmaya gizli tanık beyanlarının ardından 1 saat ara verildi. Aranın ardından bir diğer gizli tanık Yaprak'ın dinleneceği öğrenildi. - İSTANBUL

