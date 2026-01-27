Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının görülmesine bugün başlanıyor

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında, 200 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan 1 Nolu Salonda yapılmasına karar verilen duruşma hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bir yazı yazdı.

Buna göre duruşma salonuna girecek sanık, tanık, avukat, izleyici, basın mensubu ve görevliler için giriş kartları hazırlanarak, bu kartları ibraz edenlerin duruşma salonuna alınmasına karar verildi. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile vekil ve müdafilerinin öncelikli olarak salona alınmasına, tanık olarak dinlenmesine karar verilenlerin ise sonraki tanıkların kendilerinden öncekilerin ifadeleri alınırken anlatılanları duymayacak şekilde salon dışında bekletilmelerine hükmedildi. Öte yandan avukatlar için ayrılan bölümün izleyicilere yakın olan 25 kişilik kısmının 20'si ulusal 5'i yabancı olmak üzere basın mensupları için ayrılması, güvenlik görevlilerince güvenlik risk değerlendirmesi yapılarak 5 tane yabancı basın mensubu alınmasına ve salon içerisine aynı basın grubundan sadece 1 kişi olmak üzere 20 tane ulusal basın mensubu alınmasına karar verildi. Yer darlığı sebebiyle duruşma salonunda yer bulamayan basın kuruluşlarının birer temsilcisinin duruşma salonu binasında kendilerine ayrılan duruşmanın yansıtıldığı ekranla donatılan bölümde hazır bulunabilecekleri ve bu şekilde tüm basın yayın kuruluşu temsilcilerinin yargılama aşamasında haberdar edilmelerinin sağlanmasına karar verildi. Sayısal olarak avukatlara ayrılan bölümün yetersiz kalması halinde izleyiciler için ayrılan bölümün bir kısmının da sanık müdafilerine tahsis edilmesine de hükmedildi.

Yazıda, duruşma salonu binasında, duruşma esnasında tutuklu ve tutuksuz sanıkların rahatsızlanması durumunda müdahale etmek üzere doktor ve sağlık personeli bulundurulması gerektiği aktarılarak, jandarmanın belirtilen kurallar çerçevesinde gerekli tedbirleri alması istendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, Beşiktaş, Avcılar ve Esenyurt belediyeleri ile İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi Ticaret A.Ş., İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü 'suçtan zarar gören' sıfatıyla yer aldı. Ayrıca, aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da bulunduğu 200 kişi 'şüpheli' sıfatıyla, 19 kişi ise 'mağdur' sıfatıyla yer aldı.

Aktaş, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye edilmişti

Soruşturma kapsamında sanık Aziz İhsan Aktaş, 30 Nisan 2025 ve 11 Mayıs 2025 tarihlerinde ek ifade vermişti. Aktaş, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı gerekçesiyle 4 Haziran 2025 tarihinde ise 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla tahliye edilmişti.

Örgüt liderine 450 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Aziz İhsan Aktaş'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 42 kez 'ihaleye fesat karıştırma', 4 kez 'edimin ifasına fesat karıştırma', 5 kez 'resmi belgede sahtecilik', 21 kez 'özel belgede sahtecilik', 'kamu kurum kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 10 kez 'rüşvet verme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'gerçeğe aykırı fatura düzenleme' suçlarından toplamda 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Utku Caner Çaykara'nın 2 kez 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet alma' suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, Ahmet Özer için 2 kez 'ihaleye fesat karıştırma' ve 2 kez 'özel belgede sahtecilik' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar Oya Tekin, Kadir Aydar, Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere için 'rüşvet alma' suçundan 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edilirken, şüpheli Rıza Akpolat'ın ise 'suç örgütüne üye olma', 26 kez 'ihaleye fesat karıştırma', 3 kez 'resmi belgede sahtecilik', 19 kez 'özel belgede sahtecilik', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 4 kez 'rüşvet alma', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'haksız mal edinme' suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL