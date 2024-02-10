Aziz Yeniay'ın seçim temasları sırasındaki silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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Aziz Yeniay'ın seçim temasları sırasındaki silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı

Aziz Yeniay\'ın seçim temasları sırasındaki silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülere 2 şüphelinin camdan sarkarak ateş ettikleri anlar yansıdı.

10.02.2024 21:52  Güncelleme: 22:26
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Aziz Yeniay'ın seçim temasları sırasındaki silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı

İSTANBUL - AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülere 2 şüphelinin camdan sarkarak ateş ettikleri anlar yansıdı.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları kapmasında katıldığı bir dernek toplantısında uzun namlulu silahlarla saldırı meydana geldi. Dernek binası önünde meydana gelen saldırıda 1 kadın yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken yaşanan saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 şüphelinin camdan sarkarak uzun namlulu silahlarla ateş ettikleri anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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