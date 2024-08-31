Baba ile 6 yaşındaki kızının öldüğü kazanın feci görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Baba ile 6 yaşındaki kızının öldüğü kazanın feci görüntüleri ortaya çıktı

Osmaniye'de feci kazada baba ile 6 yaşındaki kızı öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza anının araç içi kameraya yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

31.08.2024 17:50
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Baba ile 6 yaşındaki kızının öldüğü kazanın feci görüntüleri ortaya çıktı

Osmaniye'de feci kazada baba ile 6 yaşındaki kızı öldü, 3 kişi de yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ile 6 yaşındaki kızı hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı. Kaza anının araç içi kameraya yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kadirli Andırın karayolu üzeri Yenigün köyü yakınlarında meydana geldi. Z.K idaresindeki kamyonet ile karşı yönden gelen Yusuf Kırköse'nin kullandığı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan yaralılar itfaiyenin desteği ile çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralılardan aynı aileden Şahende Kırköse Aybars Şahan Kırköse yaralanırken Yusuf Kırköse ve 6 yaşındaki kızı Fatma Yaren Kırköse hayatını kaybetti. Kazanın ardından başka bir otomobilin araç içi kamerasına kaza anı anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Baba ile 6 yaşındaki kızının öldüğü kazanın feci görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baba ile 6 yaşındaki kızının öldüğü kazanın feci görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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