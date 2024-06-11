Babaeski'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Babaeski'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, otomobil sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

11.06.2024 09:04
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Babaeski ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 NK 339 plakalı otomobil ile 39 ACL 461 motosiklet, Kırklareli Caddesi üzerinde çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Otomobil sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde otomobil sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Babaeski'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babaeski'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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