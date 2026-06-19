Babaeski\'de buğday ve arpa ekili 500 dönüm tarla yandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde çıkan tarla yangınında yaklaşık 500 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Karamesutlu köyü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle hububat ekili tarlalarda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, geniş bir alana yayılarak çevredeki ekili alanları da etkisi altına aldı. İhbar üzerine bölgeye Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangına ayrıca çevre köylerden gelen çiftçiler de traktörlerine bağlı su tankerleriyle müdahale etti. Ekiplerin ve vatandaşların koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 dönüm buğday ve arpa ekili alanın zarar gördüğü öğrenildi. Hasat dönemine kısa süre kala yaşanan yangın, bölgedeki üreticileri üzüntüye boğarken, ekipler tarafından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ