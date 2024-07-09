Babaeski'de Yangın: 100 Dönüm Tarla Kül Oldu - Son Dakika
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Babaeski'de Yangın: 100 Dönüm Tarla Kül Oldu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir market deposundaki atık paletlerden çıkan yangın, anız tarlalarına sıçradı. Yangın sonucunda 100 dönümlük tarla kül oldu. Büyükmandıra ve Pehlivanköy İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

09.07.2024 18:00
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde atık paletlerden çıkan yangının anız tarlalarına sıçraması sonucu meydana gelen yangında 100 dönüm hasadı yapılmış tarlası kül oldu.

Yangın, Babaeski ilçesindeki bir market deposu yanında meydana geldi. Market deposundaki atık paletlerden etraftaki anız tarlalarına sıçrayan alevler sonucunda 100 dönümlük arazi küle döndü. Büyükmandıra ve Pehlivanköy İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Babaeski'de Yangın: 100 Dönüm Tarla Kül Oldu - Son Dakika

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