Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde atık paletlerden çıkan yangının anız tarlalarına sıçraması sonucu meydana gelen yangında 100 dönüm hasadı yapılmış tarlası kül oldu.
Yangın, Babaeski ilçesindeki bir market deposu yanında meydana geldi. Market deposundaki atık paletlerden etraftaki anız tarlalarına sıçrayan alevler sonucunda 100 dönümlük arazi küle döndü. Büyükmandıra ve Pehlivanköy İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Babaeski'de Yangın: 100 Dönüm Tarla Kül Oldu - Son Dakika
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