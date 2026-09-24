Babaeski\'de zabıta denetiminde 6 markete 22 bin 230 lira ceza kesildi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde zabıta ekiplerinin marketlere yönelik denetimlerinde, son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürün tespit edilerek imha edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 6 markete toplam 22 bin 230 lira idari yaptırım uygulandı.

Babaeski Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde ürünlerin son kullanma tarihleri incelenirken, raf etiketleri ile kasa fiyatlarının uyumu da kontrol edildi. Denetimlerde son kullanma tarihi geçtiği belirlenen çok sayıda ürün raflardan toplatılarak imha edildi. Ayrıca raflardaki ürünlerin fiyat etiketleri de tek tek incelendi. Yapılan kontroller sonucunda belirlenen şartlara uymadığı tespit edilen 6 ayrı markete toplam 22 bin 230 lira idari yaptırım uygulandı.