Babaeski'de zabıta denetiminde 6 markete 22 bin 230 lira ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Babaeski'de zabıta denetiminde 6 markete 22 bin 230 lira ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Babaeski\'de zabıta denetiminde 6 markete 22 bin 230 lira ceza kesildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde zabıta ekiplerinin market denetimlerinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi. Denetimlerde raf etiketleri ve kasa fiyatlarının uyumu incelenirken, kurallara uymadığı belirlenen 6 markete toplam 22 bin 230 lira idari yaptırım uygulandı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde zabıta ekiplerinin marketlere yönelik denetimlerinde, son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürün tespit edilerek imha edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 6 markete toplam 22 bin 230 lira idari yaptırım uygulandı.

Babaeski Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde ürünlerin son kullanma tarihleri incelenirken, raf etiketleri ile kasa fiyatlarının uyumu da kontrol edildi. Denetimlerde son kullanma tarihi geçtiği belirlenen çok sayıda ürün raflardan toplatılarak imha edildi. Ayrıca raflardaki ürünlerin fiyat etiketleri de tek tek incelendi. Yapılan kontroller sonucunda belirlenen şartlara uymadığı tespit edilen 6 ayrı markete toplam 22 bin 230 lira idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: İHA
KırklareliBabaeski3. SayfaEkonomiZabıtaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü Marmara'da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü
Kredi tuzağı onu cezaevine düşürdü Beden eğitimi öğretmeni 8 yıl sonra aklandı Kredi tuzağı onu cezaevine düşürdü! Beden eğitimi öğretmeni 8 yıl sonra aklandı
Mersin’de 3 üründe uygunsuzluk saptandı, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi Mersin'de 3 üründe uygunsuzluk saptandı, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi
Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa’daki saldırı bir okul saldırısı değil Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil
Galatasaray’dan puan almıştı, Süper Lig’de beklenmedik ayrılık Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
22:00
Fenerbahçe’ye Asensio müjdesi
Fenerbahçe'ye Asensio müjdesi
21:55
Protestoların gölgesinde konuşan Netanyahu salondan ayrılanları hedef aldı: Ahlaki korkaklar
Protestoların gölgesinde konuşan Netanyahu salondan ayrılanları hedef aldı: Ahlaki korkaklar
21:55
BM’de kepaze olan Netanyahu, Türkiye’ye dil uzattı
BM'de kepaze olan Netanyahu, Türkiye'ye dil uzattı
21:43
Salah, Trabzon’a golleri dışında da katkı sağlıyor
Salah, Trabzon'a golleri dışında da katkı sağlıyor
21:22
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten istifa iddialarına yanıt
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt
21:16
BM Genel Kurulu’nda Netanyahu’ya şok protesto: Çok sayıda ülke heyeti salonu terk etti
BM Genel Kurulu’nda Netanyahu’ya şok protesto: Çok sayıda ülke heyeti salonu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 22:46:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Babaeski'de zabıta denetiminde 6 markete 22 bin 230 lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei