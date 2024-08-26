Babasına küfredildi sanan güreşçi ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
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Babasına küfredildi sanan güreşçi ortalığı birbirine kattı

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Bolu'da yayla bayramında güreşlerin yapıldığı esnada, bir güreşçi babasına küfredildiği iddiasıyla ortalığı birbirine kattı. Kızgın güreşçiyi sakinleştirmek için vatandaşlar seferber oldu.

26.08.2024 17:56
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Babasına küfredildi sanan güreşçi ortalığı birbirine kattı

BOLU - Bolu'da yayla bayramında güreşlerin yapıldığı esnada, bir güreşçi babasına küfredildiği iddiasıyla ortalığı birbirine kattı. Kızgın güreşçiyi sakinleştirmek için vatandaşlar seferber oldu.

Mudurnu ilçesine bağlı Alpagut Köyü'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Hasat Şükür Bayramı" olarak bilenen yayla bayramı gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte 500 kilogram bulgur ve 600 kilogram et pişirildi. Yemek ikramının ardından çeşitli kategorilerde güreş müsabakası yapıldı. Güreşlerin yapıldığı esnada güreşçi Hasan Yılmaz, babasına küfredildiği iddiasıyla ortalığı birbirine kattı. Babasına küfrettiği iddia edilen vatandaşa saldırmaya kalkışan güreşçi, güçlükle sakinleştirildi. Jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından zor tutulan güreşçi yanlış anlaşılma olduğunu öğrenince güreş müsabakalarına devam edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Babasına küfredildi sanan güreşçi ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

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