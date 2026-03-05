Babil'de Hava Saldırısı: Ebu Hasan El-Fureyci Öldürüldü

Irak'ın merkezindeki Babil vilayetinde düzenlenen bir hava saldırısında, Şii milis gücü Hizbullah Tugayları üst düzey komutanlarından Ebu Hasan el-Fureyci'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan ve bilgilere göre, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugayları'na ait bir araç Babil sınırları içerisinde seyir halindeyken hava saldırısına uğradı. Saldırı sonucu araç içerisinde bulunan saha komutanı Ebu Hasan el-Fureyci ile yanında bulunan bir diğer kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı askeri operasyonların ardından, Irak'taki İran yanlısı Şii silahlı gruplara karşı da doğrudan saldırılar başlatıldı. - ERBİL