Baca yangınına erken müdahale faciayı önledi

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap evin bacasında çıkan yangına erken müdahale faciayı önledi.

Yangın, Mudurnu ilçesi Yeniceşeyhler köyünde Dikilitaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Çetin'e ait 2 katlı ahşap evin bacasından alevler yükseldi. Bacanın yandığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar köydeki vatandaşlar ve muhtar baca yangınına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekiplerince bacadan çıkan alevler kısa süre içerisinde söndürüldü. Alevleri söndüren ekipler tarafından bacada soğutma işlemi yapıldı. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği esnada tansiyonu çıkan Seval Ö'ye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Köy muhtarı Mehmet Efe, "Yangın var diye bizim evi aradılar. Bende itfaiyeyi ara dedim ve köy halkına haber verdim. Hemen geldik buraya. Kısa süre içerisinde büyük bir faciayı önlemiş olduk" dedi.