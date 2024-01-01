 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Baca yangınına erken müdahale faciayı önledi - Son Dakika
Üye Girişi

Baca yangınına erken müdahale faciayı önledi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap evin bacasında çıkan yangına erken müdahale faciayı önledi. Yangın, Mudurnu ilçesi Yeniceşeyhler köyünde Dikilitaş Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar köydeki vatandaşlar ve muhtar baca yangınına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Alevleri söndüren ekipler tarafından bacada soğutma işlemi yapıldı. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği esnada tansiyonu çıkan bir kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Köy muhtarı, kısa süre içerisinde büyük bir faciayı önlemiş olduklarını belirtti.

Baca yangınına erken müdahale faciayı önledi
01.01.2024 - 22:59,  Güncelleme: 23:06
Abone Ol

Baca yangınına erken müdahale faciayı önledi

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap evin bacasında çıkan yangına erken müdahale faciayı önledi.

Yangın, Mudurnu ilçesi Yeniceşeyhler köyünde Dikilitaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Çetin'e ait 2 katlı ahşap evin bacasından alevler yükseldi. Bacanın yandığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar köydeki vatandaşlar ve muhtar baca yangınına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekiplerince bacadan çıkan alevler kısa süre içerisinde söndürüldü. Alevleri söndüren ekipler tarafından bacada soğutma işlemi yapıldı. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği esnada tansiyonu çıkan Seval Ö'ye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Köy muhtarı Mehmet Efe, "Yangın var diye bizim evi aradılar. Bende itfaiyeyi ara dedim ve köy halkına haber verdim. Hemen geldik buraya. Kısa süre içerisinde büyük bir faciayı önlemiş olduk" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Dikilitaş Mahallesi, Mudurnu, Bolu, İtfaiye, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Baca yangınına erken müdahale faciayı önledi - Son Dakika


23:16
Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06
Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47
Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09
Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56
Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51
ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41
İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı

Son Dakika
23:16 Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06 Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47 Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09 Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56 Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51 ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41 İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı
18:55 İsrail'de Maliye Bakanı Smotrich'ten "Gazze'ye Yahudi yerleşim birimleri kurulsun" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 00:10:59. #1.12#
SON DAKİKA: Baca yangınına erken müdahale faciayı önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement