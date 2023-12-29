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Bacağı mazgala sıkışan genci, itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Bacağı mazgala sıkışan genci, itfaiye ekipleri kurtardı

Osmaniye'de bir genç, bacağını mazgala sıkıştırınca itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, başarılı bir çalışma sonucunda genç adamın bacağını kurtardı. Genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

29.12.2023 - 18:43,
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Bacağı mazgala sıkışan genci, itfaiye ekipleri kurtardı

OSMANİYE - Osmaniye'de bacağı mazgala sıkışan genç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi Cumhuriyet Anadolu Lisesi mevkiinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan atık su mazgalına basan genç, bacağını mazgala sıkıştırdı. Durumu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri başarılı çalışmayla bacağı sıkışan Ebubekir Demir isimli gencin bacağını mahsur kaldığı yerden kurtardı. Olay yerinde hazır bekletilen 112 ambulans ekibine teslim edilen Demir, yapılan ilk müdahalenin ardından, Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen gencin yakınları ve arkadaşlarıysa duruma tepki gösterdi.

Bacağı mazgala sıkışan genci, itfaiye ekipleri kurtardı
Kaynak: İHA
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