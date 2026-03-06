Backnang'da Cami Saldırısı: 1 Yaralı - Son Dakika
Son Dakika Logo

Backnang'da Cami Saldırısı: 1 Yaralı

06.03.2026 20:50
Stuttgart yakınlarında bir camide gerçekleşen bıçaklı saldırıda 24 yaşındaki bir genç yaralandı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde Stuttgart kentinin kuzeyindeki Backnang ilçesinde bir camide cuma namazı sonrasında gerçekleşen bıçaklı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Stuttgart kenti yakınlarında Cuma namazı sonrasında bir bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Alman medyası, saldırının kentin kuzeyindeki Backnang ilçesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı bir camide yaşandığını bildirdi. Stuttgart polisinden yapılan açıklamaya göre, camide gerçekleşen saldırıda 24 yaşındaki bir genç yaralandı. Polis, cuma namazından sonra yerel saat ile 13.15 sıralarında camiye gelen saldırganın, 24 yaşındaki genci uyluk bölgesinden bıçakladığını bildirildi. Yaralı gencin hastaneye kaldırıldığı ve saldırının failinin ise olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis, saldırının nedenini ortaya çıkarmak ve failini yakalamak için soruşturma başlattı. Failin yaklaşık 1,75 metre boyunda, siyah-beyaz ceket ve koyu renkli eşofman giyen, kıvırcık saçlı bir kişi olduğu duyuruldu. - STUTTGART

Kaynak: İHA

Stuttgart, Güvenlik, 3. Sayfa, Cami, Suç, Son Dakika

