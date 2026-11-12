BAE Fujairah'ta 23 aracın karıştığı kazada 14 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

BAE Fujairah'ta 23 aracın karıştığı kazada 14 kişi öldü, 30 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BAE İçişleri Bakanlığı, Fujairah bölgesinde 5'i kamyon olmak üzere 23 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık, acil ekipler ve uzmanların çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İçişleri Bakanlığı, ülkenin Fujairah bölgesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını açıkladı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fujairah bölgesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. BAE İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 5'i kamyon olmak üzere toplam 23 aracın karıştığı kazada 14 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bakanlık, acil durum ekipleri ve uzmanların olaya ilişkin çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Kaynak: İHA
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