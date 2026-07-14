BAE'ye İran'dan Füze Saldırısı - Son Dakika
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BAE'ye İran'dan Füze Saldırısı

14.07.2026 04:31
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İran, BAE'ye ait 2 tankere saldırdı; 1 Hintli mürettebat yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'ndan geçen BAE'ye ait 2 tankere İran tarafından füze saldırısı düzenlendiğini duyurarak, "Saldırı, 1 Hintli mürettebatın hayatını kaybetmesine ve 4'ü ağır olmak üzere 8 kişinin yaralanmasına yol açtı" açıklamasında bulundu.

BAE Savunma Bakanlığı, ülkeye ait "Mombasa" ve "Al Bahiyah" isimli tankerlerin Hürmüz Boğazı'nın güneyinde, Umman karasuları içinde İran'ın seyir füzesi saldırısına uğradığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı, 'Mombasa' tankerindeki 1 Hintli mürettebatın hayatını kaybetmesine ve 4'ü ağır olmak üzere 8 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılar arasında 6 Hindistan ve 2 Ukrayna vatandaşı bulunuyor" ifadelerine yer verildi. Saldırılar sonrasında tankerlerde çıkan yangınların kontrol altına alındığı ancak maddi hasara neden olduğu belirtilerek, "Uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlali olarak kabul edilen, bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden bu küstah saldırıyı kınıyoruz" denildi. BAE'nin İran saldırılarına karşılık verme ve halkı ile egemenliğini koruyacak önlemleri alma hakkını saklı tuttuğu hatırlatılan açıklamada, bu kapsamdaki tüm gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı. - ABU DABİ

Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Savaş ve Çatışma, Denizcilik, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa BAE'ye İran'dan Füze Saldırısı - Son Dakika

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