Bafa Gölü'nde Doğa Koruma Denetimleri - Son Dakika
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Bafa Gölü'nde Doğa Koruma Denetimleri

Bafa Gölü\'nde Doğa Koruma Denetimleri

Jandarma, Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda yaban hayatı ve bitki türlerini korumak için denetimler yapıyor.

19.11.2024 12:16
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Jandarma ekipleri yaptıkları denetimlerle Bafa Gölü Tabiat Parkı'nın doğal yaşam alanını koruyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından, Milli Parklar Kanunu kapsamında Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda yaşayan ve doğada nadir bulunan Tepeli Pelikan, Sakar Meke, Yeşilbaş Ördek, Flamingo gibi yaban kuş türlerinin yaşam alanlarının kontrolü ile çevredeki endemik bitki türlerinin izinsiz yurt dışına çıkarılmasının (biokaçakçılık) önlenebilmesi için denetimler sürdürülüyor. Ayrıca ekipler Su Ürünleri Kanunu kapsamında da özellikle Meksika Körfezi'nden yola çıkarak 7 bin km yol kat edip Bafa Gölünde yaşam alanını sürdüren koruma kapsamında olan Yılan balığı (Anguilla Anguilla) türü ve diğer balık türlerine yönelik balık avcılığı yapan kişi ve kişilere yönelik genel kontrolleri gerçekleştiriyor. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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