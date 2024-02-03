 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bafra'da 8 Yıl 45 Gün Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bafra'da 8 Yıl 45 Gün Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Bafra\'da 8 Yıl 45 Gün Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranan ve 8 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç. (35), polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

03.02.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde 8 yıl 45 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan ifadeye yönelik, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak suçundan 8 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan D.Ç. (35), Emirefendi Mahallesi Emniyet Sokak üzerinde yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Samsun, Bafra, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bafra'da 8 Yıl 45 Gün Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 15:41:30. #1.11#
SON DAKİKA: Bafra'da 8 Yıl 45 Gün Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement