Bafra'da evde patlama: 1 kişi ağır yaralandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bafra'da evde patlama: 1 kişi ağır yaralandı

23.04.2026 15:28  Güncelleme: 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, İshaklı Mahallesi Kardelen Sitesi C Blok'ta bulunan 7 katlı binanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde tek başına yaşayan Tufan Yeşilot'un (36) bulunduğu dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle ani bir patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek daireyi sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ağır yaralanan Tufan Yeşilot, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kakaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Urfa'da uzman çavuş olarak görev yapan Yeşilot'un, kısa bir süre önce açığa alındığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 15:31:06. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.