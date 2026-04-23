Bafra\'da evde patlama: 1 kişi ağır yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, İshaklı Mahallesi Kardelen Sitesi C Blok'ta bulunan 7 katlı binanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde tek başına yaşayan Tufan Yeşilot'un (36) bulunduğu dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle ani bir patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek daireyi sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ağır yaralanan Tufan Yeşilot, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kakaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Urfa'da uzman çavuş olarak görev yapan Yeşilot'un, kısa bir süre önce açığa alındığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN